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شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد... تصنيفها لاغتصاب والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
سعد لمجرد
قرر القضاء الفرنسي، تشديد التهم ضد المغني المغربي سعد لمجرّد، وقضى بوجوب مثوله أمام محكمة الجنايات.
وتم قبول ادعوة الاغتصاب والعنف الموجهة ضد الفنان المغربي سعد وتم تحويلها من محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم في انتظار الحكم النهائي.
وبذلك ألغي القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أيريل الماضي، وتم إعادة تصنيف تهمة سعد لمجرد من اعتداء جنسي وعنف
ونقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عم محامي الضحية لورا بريول البالغة من العمر 23 عاما قوله: نحن راضون عن هذا القرار وقامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة.
وبعد أن أصبحت الدعوة تتعلق بالإعتداء الجنسي والاغتصاب فان الفنان المغربي أصبح يواجه مشكلة كبيرة، حيث أن مثل هذه القضايا تطول في المحاكم الفرنسية بالإضافة ان الأحكام تكون قاسية.
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