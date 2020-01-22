النجوم يدعمون خالد النبوي ووضعه الصحي "مستقر"

الأربعاء 22 يناير 2020

خالد النبوي

وجه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي رسائل الدعم والمحبة للنجم المصري خالد النبوي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وخضوعه لجراحة قسطرة عاجل.



وجاءت في المقدمة النجمة كندة حنا التي شاركته بطولة مسلسل "ممالك النار"، وبنفس الوقت تضاربت تصريحات المقربين من النبوي حول حقيقة وضعه الصحي فأكد طبيبه المعالج أنه سيخضع لجراحة جديدة، بينما قال مدير المستشفى أن الحالة مستقرة وسيغادر المستشفى بعد 48 ساعة فقط.

واشار مدير أعمال النبوي لاحتمال مغادرته المستشفى اليوم الأربعاء، وأكد نقيب الممثلين أن حالة خالد مستقرة ولكن سيظل تحت الفحص والمتابعة داخل العناية المركزة لثلاثة أيام على الأكثر.

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النجمة كندة حنا، نشرت عبر حسابها على انستقرام، صورة لها مع خالد النبوى، وعلقت عليها قائلة: صورة مع النجم الغالى على قلبى كتير، الله يحميك من كل مكروه.

ودعم الفنان خالد الصاوي صديقه النبوي عبر حسابه الخاص علي موقع الفيس بوك قائلًا: قوم يا نبوي ألف سلامة عليك.

كما كتبت الفنانة مي كساب تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: خالد النبوي ألف سلامة عليك إن شاء الله تقوم بألف خير ربنا يحفظك لمراتك وأولادك وأهلك وكل اللي بيحبوك.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها علي موقع إنستقرام : ألف سلامة يا خالد شدة وتعدي شفاك الله وعفاك.

وكتبت أيضًا النجمة ليلي علوي: خير ألف سلامة ربنا يشفيه ويعافيه.