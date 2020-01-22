فن ومشاهير

الموسيقي عماد العليبي مديراً جديداً لمهرجان قرطاج الدُّولي

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الأربعاء 22 يناير 2020

الموسيقي عماد العليبي

تمّ اليوم الإعلان عن المُدير الجديد لمهرجان قرطاج الدُّولي ، وذكرت وزارة ُالثّقافة في بلاغ لها تعيينها الموسيقيّ عماد العليبي مديراً جديداً للدّورة 56 للمهرجان خلفاً لمُختار الرصّاع الذّي أدار دورتين مُتتاليتين.

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والمديرُ الجديدُ هُومؤلّف موسيقيّ وعازف إيقاع أقام سنوات طويلة في فرنسا وكانت له مُشاركات في عُروض موسيقيّة في أكثر من 35 دولة ضمن فرقة تقدّم موسيقى الرّوك والفلامنكو وموسيقى الغجر.

كما وضع الموسيقى التّصويريّة لأفلام وثائقيّة في قناة"فرانس2" وقناة "آرتيه"(وهي فرنسيّة ــ ألمانيّة).

وتولّى عماد العليبي إدارة مهرجان"أيّام قرطاج الموسيقيّة" في دورتها السّادسة الأخيرة (أكتوبر 2019).

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