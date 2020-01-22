بسبب هاتفها.. خطيبة محمد الشرنوبي تتهم الجمهور بحسدها

متابعة بتجــــــــرد: أثارت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي الجدل على مواقع التواصل بعد أن نشرت صورة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على “إنستغرام” تكشف من خلالها كسر الكاميرا الأمامية لهاتفها.

وعلقت راندا على الصورة بقولها: “مع السلامة كاميرتي الأمامية” ووضعت على الصورة إيموجي “عين الحسود”، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل رسالة منها بتعرضها للحسد، خاصة بعد خطوبتها لمحمد الشرنوبي.

وتلقت راندا العديد من التعليقات التي هاجمتها بعنف، إذ أكد أحد المتابعين لها في تعليق على الصورة قائلاً: “دي رسالة إننا حسدنها”، فيما علّق عدد كبير من الجمهور بتعليق: “كلنا عندنا تليفونات”.

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي أعلن خطوبته على راندا رياض في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.