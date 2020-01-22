باميلا أندرسون تتزوج للمرة الخامسة بعد حب دام 35 عاماً.. من هو سعيد الحظ؟

متابعة بتجـــــــــرد: تزوجت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون للمرة الخامسة من منتج الأفلام الأميركي جون بيترز يوم الإثنين بعد قصة حب كبيرة.
وتزوج الثنائي في حفل في ماليبو بكاليفورنيا، حيث كانت مواعدة الزوجين الأولى منذ أكثر من 30 عاماً. وارتباطها بجون جاء بعد زواج باميلا من الفنان الأميركي تومي لي والموسيقي الأميركي كيد روك ولاعب البوكر المحترف ريك سالومون الذي تزوجته مرتين.
وفي حديثه عن زواجه المفاجئ من الممثلة البالغة من العمر 52 عاماً، قال منتج فيلم “A Star Is Born” البالغ من العمر 74 عاماً: ” لقد قابلتُ الكثير من الفتيات الجميلات وكان بإمكاني الإختيار بينهنّ! لكن طوال هذه السنوات، لم أرَ سوى باميلا!”
وأضاف :”تجعل منّي شخصاً قوياً… إنها تلهمني، وأنا أحميها وأتعامل معها بالطريقة التي تستحق أن تُعامل بها”.
ومن جهتها قالت باميلا:” جون هو إبن هوليوود الشرير، فلا أحد يقارن به. أنا أحبه كثيراً من دون شروط ونحن نحترم بعضنا كالعائلة. وأستطيع القول إنني إمرأة محظوظة جدّاً والدليل على ذلك ترتيب الله في حياتي ووقته المناسب!”
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