نجم مصري لن يمثّل بعد الآن.. إصابته بشلل الرعاش تُحزن محبّيه

متابعة بتجـــــــــــرد: “من يوم إصابتي بشلل الرعاش، بتجيلي كوابيس ومش همثّل تاني”، إنها كلمات النجم المصري القدير يوسف فوزي الّتي أحزنت محبّيه في أحدث إطلالة مصوّرة له عبر “اليوم السابع”.

وفي التفاصيل، فقد شكّل ظهور الممثل يوسف فوزي وهو يرتعش لاإرادياً في أحدث مقابلة له صدمةً لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وابرز ما صرّح به:

“لا أحد يسأل عني، وليس هناك تواصلاً مع النقابة، في السنوات الأخيرة اي منذ ابتعادي عن الساحة التمثيلية تقريباً، بخاصة أنني لست في حاجة للمساعدة”.