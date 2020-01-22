خاص- “انت اختياري” لـ محمد فؤاد مع لايف ستايلز ستوديوز بتوقيع فادي حداد

بعدما كشفنا بشكل حصري أن صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد، سيلتقي خلال جولته في لندن، النجم المصري محمد فؤاد لوضع اللمسات النهائية على عمل فني ضخم يجمعها لأول مرة.

بالفعل، سجّل محمد فؤاد أغنية جديدة بعنوان “أنت اختياري” كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع عادل عايش، ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز التي وضعت كافة امكانياتها ليبصر العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنان الذي يعتبر من أهم الأصوات في مصر والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال المصورة في الوطن العربي.

الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة والذي سيشكل مفاجأة لكل جمهور محمد فؤاد الذي سيطل بصورة مختلفة ومغايرة مع لايف ستايلز ستوديوز.

وعلمنا بشكل حصري أن الأغنية رائعة جداً لناحية الكلمات واللحن والتوزيع. وأن الشركة تعوّل جداً على هذا العمل الذي سيحمل توقيع المخرج اللبناني المبدع فادي حداد الذي سبق ونفذ عدة اعمال مع الشركة وحظيت جميعها بانتشاراً واسعاً وجوائز وآخرها فيديو كليب النجمة مراد “النسخة الأصلية” الذي صوره بكاميرا سينمائية بمواصفات هوليوودية.