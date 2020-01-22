إليسا: ما بتمنى أكون وزيرة بهيك حكومة.. ووصلت رسالتي من خلال فني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عُينت الفنانة اللبنانية إليسا سفيرة لحملة توعوية عن مرض سرطان الثدي بلبنان لأكثر من مرة بعد إصابتها بالمرض نفسه قبل عامين تقريبا وشفائها منه.

ومنذ ذلك الوقت تقلدت إليسا مناصب شرفية في حملات عديدة لمحاربة المرض الذي يتهدد حياة الكثير من السيدات.

كما أصبحت الفنانة توجه رسائل توعوية للسيدات بين الحين والآخر سواء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو في مقابلات إعلامية، متحدثة أيضا عن تجربتها الصعبة مع المرض.

ووجهت العديد من النصائح وكان أبرزها: "الكشف المبكر عن سرطان الثدي يمكن أن ينقذ حياتكن.. لا تتجاهلنه، بل واجهنه"، واختتمت بقولها: "افعلن ذلك ليس فقط لأنفسكن، بل من أجل أحبابكن".

وحفزت النساء في وقت سابق أيضا بقولها:" "النصر بعد القتال! لقد تعافيت لقد حاربت المرض وانتصرت".

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وكانت الفنانة اللبنانية قد فاجأت الجمهور بإصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه، وذلك عبر فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الغنائي، والذي طرحته أغسطس/آب 2018.

وفي السياق نفسه أيضا؛ احتفلت كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت اليوم الأربعاء الـ 22 من يناير بإطلاق تطبيق "ما تنسي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وحلت الفنانة إليسا ضيفة شرف، بحضور مبتكر التطبيق الدكتور هنري فرحة وأستاذه المشرف الدكتور هامبيغ كورية، وهو تطبيق متوفر في متجري أندرويد وIOS وباللغات الأربع: العربيّة والفرنسيّة والإنكليزية والأرمنية.

وأعربت إليسا عن فخرها كونها لبنانية؛ لأنه بلد يزدهر بالأطباء والعباقرة وبمناخ التفوق والنجاح برغم كل الصعوبات، كما توجهت بالشكر إلى الجامعة وكل الأطباء.

واختتم الحفل بتقديم باقة ورود زهرية لإليسا مستوحاة من لون التطبيق المتناغم مع حملات التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

موقع "فوشيا" كان حاضرا خلال الحفل وسلط الضوء على مجرياته، كما التقى الفنانة اللبنانية إليسا التي تحدثت عن شعورها بعدما أصبحت الوجه الإعلاني والداعم الأول للمرأة لمحاربة سرطان الثدي.