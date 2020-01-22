نجمات أظهرن عداءهن للرجل الشرقي وأطلقن عليه أوصافا صادمة (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم تُخف الكثير من نجمات الفن والمشاهير عداءهن للرجل وتحديدا الشرقي، فأبدين آراءهن في الكثير من المناسبات الإعلامية، وأطلقن عليه أوصافا متعددة أثرن من خلال ذلك ضجة واسعة بين الجمهور.

وكان من بين النجمات اللاتي هاجمن الرجل، شيرين رضا التي وصفته بالهمجي والمتخلف والمهمل وغيرها من الأوصاف، وأضافت أن الرجل مشغول دائما بغريزته، ولا يركز في أي شيء آخر ويتصرف بكل شيء يخطر على باله دون تفكير.

كما قالت إنها تكره الرجل الذي لا يثق بنفسه، متسائلة:" الرجل اللي يطلب مني إني أقعد في البيت إيه اللي يقدر يقدمهولي".

أما الإعلامية السعودية نادين البدير فهاجمت الرجل مرارا وتكرارا بضراوة بينها عندما اتهمته بأنه يبحث عن شرفه بين "أفخاذ النساء" بعد أن فقدها في ساحات القتال، وهو ما جعل هاشتاغ: "اعقبي يانادين" يتصدر الترند في السعودية، حيث وصف المغردون ما قالته نادين بأنه تجنٍ وتجاوز خطير وغير مقبول.

وطالب المتابعون بمحاسبة البدير وتوقيفها، فهي لم تحدد أحدا في حديثها، وإنما كان بشكل عام، الأمر الذي يؤكد أنه يشمل جميع الرجال.

ليس هذا فقط بل أثارت البدير العديد من الإشكاليات بسبب التصادم المستمر مع المجتمع، وبسبب اختلافها معهم بالأفكار المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تصريحاتها السلبية المستمرة ضد الرجل وضد الطبقة المحافظة من المجتمع.

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ودخلت الفنانة هالة صدقي، خط مهاجمة الرجال، وزعمت أنهم "مشكلة كبيرة في حياة المرأة، وأضافت "الراجل كائن موجود فى الحياة.. ومجبرين نتعامل مع الرجالة".

وكذلك الفنانة شمس الكويتية التي هاجمت الرجل مستندة: "للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف.. فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس.. ليت هؤلاء يقومون أنفسهم أولا".

وأضافت: "ليتهم يعرفون أن المحبة والتفهم هي ما تجعلنا بشرا.. أما الشهوة والحمية.. فلا، ربما كانت المرأة نورا من نور الله.. ربما كانت خلا‌قة وليست مخلوقة.. ربما هي ليست مجرد ذلك الشكل الأ‌نثوي الناعم الذي تراه".

وقالت أيضا:"الرجولة ليست شوارب.. حتى الفأر عنده شنب، والرجل بنظري هو من لا أكون أرجل منه بالمواقف".