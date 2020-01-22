شكرا لقرائتكم نداء شرارة تكشف للعربية.نت سر عشقها لعمرو دياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحظى المطربة الأردنية نداء شرارة منذ انطلاقها وفوزها بلقب أحلى صوت في برنامج "ذا فويس" بحب كبير من الجمهور المصري.

ومؤخرا أحيت أكثر من حفل بنجاح كبير في مصر، وفي لقائها مع "العربية.نت" تحدثت نداء عن نجاحها الأخير في مصر وكيف اختلفت ثقتها بنفسها وأنجح أغنياتها ومشروعاتها الجديدة، كما كشفت عن علاقتها بعمرو دياب ومحمد منير .

نداء شرارة

حققت نجاحا كبيرا مؤخرا في الحفل الذي أقيم بالأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حدثينا عنه؟

مشاركتي هذا العام في الأوبرا المصرية كان لها طعم خاص لأن المهرجان عظيم وكبير جدا وشرف لي أن يوضع اسمي ضمن نجومه، كما كان يضم نخبة من النجوم الكبار وأسعدني التواجد وسطهم وغمروني بالحب الكبير، والحقيقة أني شعرت بثقة كبيرة جدا رغم أني غنيت في الأوبرا من قبل لكن هذه المرة ثقتي أكبر وأشعر أني أفضل، كما أني لي أعمال خاصة ولذا فالتواجد أعتقد أنه أفضل وأكثر تأثيرا ويسعدني جدا التواجد مع الجمهور المصري الكبير، الذي يدعمني منذ بداية ظهوري فهو جمهور عظيم كما أن حفلي كان كامل العدد وهذا شيء عظيم ورائع بالنسبة لي.

وما شعورك بالغناء في مهرجان ويشارك فيه النجم محمد منير؟

شرف عظيم جدا لي أن يكون النجم محمد منير مشاركا في نفس المهرجان ولولا حفله في وقت حفلي لكنت حضرته لأني من عشاقه وقد غنيت معه في مهرجان جرش من قبل وكانت من أسعد لحظات حياتي.

تحرصين على غناء بعض الأغاني الوطنية فلماذا؟

أنا أحب الأغاني المصرية جدا وبالأغاني الوطنية المصرية هناك أغانٍ رائعة مثل يا حبيبتي يا مصر التي أحب جدا أن أغنيها تحية للشعب العظيم وغنيت أيضا أغنية خاصة في مهرجان الموسيقى العربية تحية لمصر.

وماذا عن ألبومك الجديد وأحدث إصداراتك؟

أجهز لألبومي القادم وهو متنوع بين المصري والخليجي واللبناني وستطرح أغنية لبنانية قريبا جدا وكنت قد جهزتها قبل الأحداث في لبنان ولكن تم تأجيلها للطرح في الوقت المناسب.

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هل تسببت الأحداث في لبنان في عرقلة نشاطك الفني؟

لا طبعا وكل الاحترام والحب للأشقاء في لبنان وأتمنى لهم السلام .. وقد حضرت الأغنية منذ فترة وانتهيت منها.. وأنا أحب الشعب اللبناني جدا فأنا بالإضافة لوطني الأم وتاج الرأس الأردن أعشق بلدين هما لبنان وشعبه المحب للحياة وأتمنى لهم الأمان والنجاح والاستقرار والتوفيق كما أعشق مصر وشعبها الكبير الرائع الطيب المتذوق بعظمه لكل شيء جميل.

نداء شرارة

ما حكاية أغنيتك "حكايتي" و"سهرانة "مع الشعب المصري؟

ردود الأفعال على الأغنيتين من الجمهور المصري حقيقة أذهلتني وكانت مفاجأة لدرجة الصدمة فلم أكن أعلم أنهم سيحبون الأغنيتين لهذه الدرجة

وأحمد الله أن المصريين يحبون أي أغنية بصوتي سواء كانت خليجية أو لبنانية أو مصرية، وحبهم لصوتي كيفما اللهجة أجمل نعمة أتمتع بها والحمد لله.

لماذا تحرصين على غناء لهجات متعددة أليس ذلك نوع من التشتت؟ ولماذا تغنين لمطربين آخرين؟

أنا أحب التنوع والاختلاف باللهجات ولا أعتبر ذلك تشتتا على الإطلاق بالعكس هو ثقة بالنفس وقوة وتغيير وتطوير وتجديد، كما أحب أن يرضى جمهوري في كل الوطن العربي وطالما لدي موهبة التنويع باللهجات لما لا أن أقدم كل الأغنيات والألوان، وبالنسبة لأدائي أغنيات مطربين آخرين فهذا يمتعني جدا وأنا شخصياً عاشقة لأصوات وأغنيات كبار المطربين وسأظل أغني لهم حتى لو صار عندي مليون أغنية فأنا أحب الغناء لآخرين.

نداء شرارة

ما الأغنية التي تعتبريها الأفضل حتى الآن لك؟

أعتبر أغنية "سهرانة" حتى الآن من أنجح الأغنيات فهي أخدت حقها بعد سنتين وكانت صدمة إيجابية أن تنجح لهذا الحد فقد غنيت الأغنية وطرحناها وحققت نجاحا وقتها، لكن "لم تكسر الدنيا" كما يقولون ثم بعد سنتين فوجئت بنجاح كبير وبلايين من المتابعين على يوتيوب ومواقع الأغنيات، وأصبح الناس ينادوني ويقولون "سهرانة" وهذا شعور رائع جدا. وما يسعدني أن الأغنية رغم إصدارها منذ فترة لكن ما زالت موجودة بنجاح.

مَنْ مِنَ النجوم المصريين تحبين أن تشاركيه الغناء؟

أتمنى الغناء مع الفنان تامر عاشور فهو من الداعمين لي ولحن لي أغنية رائعة، وأتمنى أن يصل له أني أتمنى الغناء معه.

نداء شرارة

أنت دائمة الغناء لعمرو دياب سواء في حفلاتك أو على مواقع التواصل الاجتماعي فما السبب؟

أحب عمرو دياب جدا، ولا أعتقد أن هناك من لا يحبه، وأنا لست مطربة تغني له أنا عاشقة ومعجبة من معجباته أنا وجميع من أعرفهم.

أعتبره شخصاً يعيش معنا بالبيت ويأكل ويشرب ويصحو وينام، فهو مطرب عظيم بالنسبة لي، هو متجدد ورائع ومتطور وكل يوم له جديد، وأنا فعلا أغني لعمرو كل أغنياته، ومؤخرا غنيت له "قدام مرايتها"، والجميع قالوا لي لا توجد بنت بتغني لعمرو دياب بهذا الشكل، وقد غنيت له في مهرجان جرش أغنية حبيبي ولا على باله وحققت نجاحا عظيما.