آمال ماهر تنشر فيديو تشويقي من ألبومها الجديد

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة آمال ماهر على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقي لألبومها الجديد دون كتابة أي تفاصيل سوى كلمة "قريباً Soon" في نهاية الفيديو.



يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير2019 بعنوان "أصل الأحساس" وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek وLuis Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي و تميم و هادي شرارة ونابلسي. قد يهمك ايضاً: أغنية "قالوا بالكتير" لآمال ماهر تقترب من 100ألف مشاهدة الفنانة آمال ماهر تَطرح أغنية "ياما عز عليا بعادك"

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