ابنة رانيا يوسف تخوض تجربة التمثيل لأول مرة

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن خوض ابنتها نانسى تجربة التمثيل لاول مرة معها فى فيلم "اسوار عالية" والذى من المقرر ان يعرض فى فبراير المقبل.وقالت رانيا يوسف فى لقاء ببرنامج mbc trending : ان ابنتها نانسى خاضت تجربة التمثيل لاول مرة من خلال دورها فى فيلم "اسوار عالية" والذى يعرض خلال الفترة المقبلة.وأضافت رانيا يوسف قائلة : "نانسى تعلب دور ابنتى فى الفيلم حيث كان يبحث المخرج هشام عيسوى على طفلة تشبهنى تقدم دور ابنتى واقترحت عليه نانسى والتى تشبهنى كثيرا وبالفعل قامت بتصوير الدور.
يعرض حاليا للفنانة رانيا يوسف فيلم "دماغ شيطان" والذى يشاركها البطولة فيه مع باسم سمرة وسلوى خطاب وتاليف عمرو الدالى واخراج كريم اسماعيل.
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