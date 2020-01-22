مصر والسعودية تستضيفان مهرجان "تري كور" الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

تستضيف مصر والسعودية في سابقة هي الأولي عربيا، الدورة الـ 22 لمهرجان تري كور الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من 5 وحتي 14 يونيو المقبل، والذي من المقرر أن يتابع فعالياته في مدن القاهرة والإسكندرية وجدة في التوقيت نفسه.

قال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، ان نجاح الدورة ال21 التي أقيمت العام الماضي وردود الفعل حولها ساهم في تلقينا أكثر من عرض عربي لإستضافة المهرجان واقامته بأكثر من دولة في التوقيت نفسه، لافتا إلى أنه في سابقة هي الأولي التي تستضيف فيها دولتان عربيتان فعاليات مهرجان واحد.

وأضاف ان الأشقاء السعوديين كانوا الأكثر جدية خاصة وان المملكة تشهد إنفتاحا ثقافيا وترفيهيا غير مسبوق، لافتا إلى ترحيب الجانب الفرنسي في اقامة المهرجان لأول مرة بالسعودية ومصر.

ومن جانبه أعلن محمود عبد الحليم مدير المهرجان أن لجنة تحكيم ستضم في عضويتها نخبة من النجوم وصناع السينما في مصر والسعودية.

وكشف "عبد الحليم" عن إطلاق مسابقة جديدة موازية باسم vs film للأفلام التي لاتتجاوز مدتها إلى 5 دقائق وهي المسابقة الاولي عربيا.

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جدير بالذكر أن المهرجان إنطلق في فرنسا عام 1999 وهو واحد من أكبر المهرجانات السينمائية الدولية في العالم للأفلام القصيرة التي لاتتجاوز مدتها ال3 دقائق، وتعرض أفلامه في أكثر من 30 دولة و110 مدن حول العالم بتوقيت واحد، واستضافت مصر المهرجان لأول مرة في المنطقة العربية منذ 6 سنوات وكرم كل من النجوم لبلبة وسوسن بدر وفتحي عبد الوهاب وسوزان نجم الدين.

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