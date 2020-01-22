محمد فؤاد يقدم أول أعماله مع لايف ستايلز ستوديوز بأغنية "انت اختيارى"

تعاقدت لايف ستايلز ستوديوز الذى يترأس مجلس ادارتها الشيخ فهد زاهد مع النجم محمد فؤاد على أغنية جديدة تحمل إسم "انت اختيارى" من كلمات والحان محمد رفاعى وتوزيع عادل عايش حيث يتواجد حاليا فى لندن لوضع اللمسات الأخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة التى تكون مفاجأة للجميع.



وجاء اختيارالشيخ فهد زاهد للنجم محمد فؤاد باعتباره أحد الأصوات القوية فى مصر والوطن العربى والذى حقق نجاح كبير فى كل أغانيه التى قدمها فى مشواره الفنى لذلك فهو يقدمه من خلال الأغنية الجديدة بشكل جديد ويراهن عليها بقوة وتحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

لايف ستايلز ستوديوز شركة انتاج رائدة تبحث بشكل دائم عن افكار جديدة ذات محتوى فني راقٍ يليق بإسم الشركة وبالفنانين المنضمين تحت رايتها، حيث تسعى في البحث عن مواهب واعدة وموهوبة في الوقت نفسه لتقديم اعمال كاملة تجمع بين جمال الصوت والصورة في آن واحد.

وحققت لايف ستايلز مؤخرا العديد من النجاحات والتميز مع المطربين من ضمنهم مروة ناجى وهايدى موسى ورنا سماحة وروان عليان وغيرهم ودائما ماتسعى إلى كل ماهو جديد فى عالم المزيكا .

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محمد فؤاد ينعي مخرج مسلسله "الضاهر"

شائعات الوفاة تطارد النجوم وسط حالة من الغضب داخل الوسط وآخرهم محمد فؤاد