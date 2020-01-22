طارق الإبياري يكشف عن تجربته الإخراجية في "الزهر لما يلعب"

قال الفنان طارق الإبياري، إنه سعيد بالتعاون مع صناع مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"، التي يلعب بطولتها الفنان سمير غانم والفنانة شيرين، ومن المنتظر عرضها يوم 23 يناير الجاري.

وأضاف طارق، أنه استفاد خلال تجربته الإخراجية للمسرحية، من قدرات الفنانين المشاركين فيها وخاصة الفنان سمير غانم، مؤكدًا أن العمل بمثابة بداية لمشاريع إخراجية قادمة.

وتابع: "حاولت تقديم المسرحية من منظور مختلف، وهو ما سيراه الجمهور خلال عرضها الخميس المقبل".

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ويشارك في بطولة المسرحية إيمي طلعت زكريا، رضا حامد، ديكور حازم شبل، أغاني إسلام عفيفي، ألحان هاني فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوي، إخراج طارق الإبياري.

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