جينيفر أنيستون تفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثلة درامية

حصدت الممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثلة بعمل تلفزيوني درامي عن دورها بمسلسل "The Morning Show".

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منهما. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

ويتسلم النجم القدير روبرت دي نيرو، جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين للإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرته السينمائية الفريدة. ويقوم الممثل ليوناردو دي كابريو، بتسلميه الجائزة، حيث سبق أن قدما سويا فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، و"Marvin’s Room" عام 1996.

وتُمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يراعون أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل. ومنحت الجائزة هذا العام للممثل القدير آلان ألدا، ونالها من قبل ممثلين مخضرمين أبرزهم: مورجان فريمان، كارول بيرنت، كلينت إيستوود، سيدني بواتيه، إليزابيث تايلور، روبرت ريدفورد، وآخرين.

