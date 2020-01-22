أشرف زكي: صحة خالد النبوي مستقرة

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""الخليج 365"" من بيروت: طمأن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي أن "الحالة الصحية للفنان خالد النبوي مستقرة حالياً بعد خروجه من غرفة العمليات". وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية TEN المصرية، أن النبوي سيخرج من المستشفى خلال يومين بعد تحسن حالته. موضحاً أنه كان في إحدى الفنادق بوسط البلد وشعر بوعكةٍ صحية، وتم نقله إلى المستشفى.

ونقل عن "النبوي" شكره للجمهور الذي سأل عن صحته، قائلاً: "الموضوع بسيط، والزيارة ممنوعة. لقد قابلته لمدة دقيقة وقال لي سأخرج خلال يومين، ووجه الشكر والتقدير للجميع، وكل من حاول الإطمئنان عنه".

وكانت زوجة الفنان المصري قد أقلقت محبيه، بتدوينتها عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، والتي كتبت فيها: "خالد تعبان قوي.. واتنقل المستشفى.. أرجوكوا ادعوله".

هذا وكشفت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي لـ"العربية" أن "النبوي" كان يمارس الرياضة، فأصيب بآلامٍ حادة، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم اكتشف الأطباء تعرضه لأزمة قلبية، وخضع لإجراء قسطرة من أجل إسعافه، ثم تحسنت حالته.