شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صبرى فواز يطمئن جمهوره على حالته الصحية: المرارة زعلانة شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صبرى فواز على طمئنة جمهوره على حالته الصحية، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التى مر بها، وشارك صبرى فواز جمهوره مقطع فيديوعبر حسابه على فيس بوك يتحدث فيه عن حالته قائلا:" أنا تمام وزي الفل، مفيش أي حاجة، وعكة بسيطة، المرارة زعلانة شوية، لكن تمام زي الفل هتروح فين معانا يعني، عمر الشقي بقي".

ويشارك عدد كبير من الفنانين، كضيوف شرف في مسلسل "نساء من ذهب" والذي تلعب بطولته الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بين هؤلاء الفنانين، صبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، والمطرب أحمد فهمي.

"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.

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وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.