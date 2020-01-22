شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يوسف فوزى: لم أتحدث عن تقصير أشرف زكى وماشفتش منه غير كل خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان يوسف فوزى، إنه لم يتحدث عن تقصير نقابة المهن التمثيلية والنقيب الدكتور أشرف زكى معه خلال فترة مرضه.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أثناء زيارة قسم الفن له بعد ردود الأفعال الواسعة التى أحدثها الفيديو الذى تحدث فيه لجمهوره: "أشرف زكى والنقابة ماشفتش منهم غير كل خير وأنا ماجبتش سيرته ولا سيرة النقابة ولا قلت إنه مقصر معايا ومتأكد إنى لو طلبت حاجة من أشرف زكى لن يتأخر"، مؤكدًا أن علاقته بالدكتور أشرف زكى طيبة وأنه قدم له عرضًا بعد إعلانه عن مرضه واعتزاله من شخصية عربية يعرض سفره وعلاجه بالخارج على نفقته الخاصة ولكن فوزى توجه بالشكر ورفض العرض قائلاً: "مستورة الحمد لله"

كان الفنان يوسف فوزى اختص الخليج 365 بحوار وفيديو أشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

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واستكمل: "أنا حاليًا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرًا، وأصدقائى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخير عليا فنيًا وكلهم قريبين منى".

ووجه يوسف فوزى رسالة لجمهوره من خلال ”الخليج 365” قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وأدعولى بالشفاء أيضًا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".

وكان الفيديو الذى انفرد به ”الخليج 365” مع الفنان الكبير يوسف فوزى أثار حالة كبيرة من التفاعل والجدل بعد تداوله على نطاق واسع وتعاطف ملايين الجماهير مع الفنان المحبوب، وادعى البعض أنه تم تصوير الفنان دون علمه.