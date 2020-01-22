شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة حول أزمة خالد النبوى الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة قلق انتابت محبى وجمهور النجم خالد النبوى أمس الثلاثاء، لإصابته بأزمة قلبية ودخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وكانت منى المغربى – زوجة الفنان خالد النبوى – طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكم تدعوا له".

ثم نشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوى ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف سلامة الابن الحبيب".

وبعد أن أجرى خالد النبوي عملية قسطرة طمأن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين جمهور النجم خالد النبوى عليه، وأن الحالة الصحية مستقرة للغاية ومقرر مغادرته المستشفى بعد يومين فقط، مشيرًا إلى أنه لا صحة لاتجاهه لإجراء عملية أخري تستدعى تدخل طبيب القلب العالمى مجدى يعقوب.

ومع صباح اليوم الأربعاء، تداول البعض أخبارًا تفيد بتدهور الحالة الصحية لخالد النبوى، ليخرج الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ويطمئن الجمهور عليه قائلاً: خالد النبوي "زى الفل" والحمد لله، نافيًا تدهور حالته الصحية أو وفاته، وأن العملية التى أجراها النجم خالد النبوي عبارة عن توسيع أحد شرايين القلب، وذلك بعدما شعر بضيق فى التنفس.

أوضح الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية الحالة الصحية للفنان خالد النبوى، وأنه ربما يحتاج إلي تدخل قريب في الشريان التاجي النازل الأمامي بالدعامة أو جراحيًا.

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وكتب جمال شعبان، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "وفاة الفنان خالد إشاعة وعلى فكرة مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تدهور الروح المعنوية للشخص بالعناية المركزة وتفاقم حالته الحرجة من فضلكم لا داعي للتشيير قبل التحرى".

وتابع: "الفنان ما زال بالعناية المركزة بالقصر الفرنساوي بعد تركيب دعامة الحياة في الشريان التاجي الخلفي عقب جلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي أدت إلى اختلال كهرباء القلب وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى استقبال الحالات الحرجة".

وأضاف جمال شعبان: "وبعد تعامل الأطباء مع الشريان التاجي الخلفي وهو الجاني في هذه الواقعة إلا أنه ربما يحتاج إلي تدخل قريب في الشريان التاجي النازل الأمامي بالدعامة أو جراحيًا، فالأزمة القلبية حصاد عوامل خطورة متعددة منها التدخين والتوتر والضغط المرتفع الصامت وارتفاع الدهون الضارة وحياة الخمول وسمنة البطن وربما مرض السكري الصامت مع وجود استعداد وراثي".

واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلى، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

وعرض لخالد النبوى مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك فى بطولة العمل الفنانين السوريين رشيد عساف، محمود نصر، عبد المنعم عمايرى، وكندة حنا، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.