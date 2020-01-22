شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو آخر كلام قالهولى.. ديو غنائى جمع إسلام خليل وشعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدي الشاعر إسلام خليل لموقع الخليج 365 أغنية جديدة بمثابة ديو يجمعه مع المغني الراحل شعبان عبد الرحيم، .. الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر الماضي، حيث بدأ الفيديو من خلال صوت شعبان عبد الرحيم الذي يتحدث عن صداقته مع الشاعر إسلام خليل بقوله : "حياتي مع اسلام خليل كلها ذكريات، ومن ساعة ما عرفته كل أيامنا ذكريات حلوة".

ثم تبعها بعد ذلك الدويتو غنائي مع شعبان، والذي ننشر كلماته خلال التقرير التالي حيث قال فيه : آخر كلام قالهولي شعبان عبد الرحيم خد بالك من نفسك وبص شمال ويمين .. في ناس كتير طيبة وناس كتير وحشين

انا وشعبان حكاية اتخلقت علشان تعيش .. وقبل ما يموت قالي نصيحة ما تتنسيش

الشغل مفيش مجاملة خلصت خلاص وبح .. خد ودي في المعاملة وما تعملش الا الصح

كان صعب عليه موتك حبيبي يا عم شعبان .. والله وحشني صوتك سمعني قولي كلام

اوعي من السكة الغلط لحسن آخرتها دمار .. وابلع لحبيبك الظلط وعدوك سيبه علي نار

عدوي وعدوك واحد هم الخونة الأشرار .. انا بردو مش ها سيبهم هكمل المشوار

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الحكاية مش حكاية الشهرة والنجاح .. الحكاية حكاية امل وراها عمل وكفاح

من يوم فراقك وانا دموعي مالية عنيا .. مش هنسا كلامك الحلو اللي انت قولته عليه ياما ياما قولته هعليه

غيور جداً علي بلده واصبح مثل يتقال .. والانتماء مش كلمة الانتماء أفعال

عم شعبان انا وانت انتمناءنا لناس عرفونا .. فاكر لما قلت كانوا عايزين يخطفونا

عايزين يخطفوني انا وإسلام خليل .. علشان بنحب مصر وبنكره إسرائيل

الله يرحمك يا صاحبي شعبان الصديق والأب .. ها افضل طول عمري ادعيلك أقول اغفر له يا رب

ثم ختم الفيديو بعد ذلك، من خلال وضع صورة مدفن شعبان عبد الرحيم نهاية الكليب مكتوب عليها اسمه وصورة مدفنه.