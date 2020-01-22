شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل أزمات سعد لمجرد من سرقة لحن لاغتصاب وخلاف سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اسم المطرب المغربي سعد لمجرد بات معتاد على الأزمات والمشاكل من آن لآخر، فمع كل نجاح يحققه النجم الكبير في عالم الغناء يصطدم بأزمة تلو الأخرى، وهو الأمر الذي ظهر جلياً بعدما عاد للصورة من جديد بدويتو مع النجم محمد رمضان من خلال أغنية إنساي وإحيائهما معاً حفلة، وذلك بعدما أصدرت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، أمس الثلاثاء، قرارا بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اغتصاب فتاة في فندق ماريوت باريس في 26 أكتوبر 2016، وذلك وفقا لموقع "cnn"، وهو الأمر الذي ذكر جمهور ومتابعي سعد لمجرد بقضيته الذي ذاع صيتها إلي حد كبير.

وهو ما جعلنا نتعرض خلال التقرير التالي إلى سلسلة أزمات سعد لمجرد منذ ظهوره على الساحة الفنية وأشهرها علي الإطلاق.

بداية أزمات سعد لمجرد كان مع نجاح أغنيته الشهيرة "انت معلم" حين تجاوزت مشاهدتها 300 مليون مشاهدة على موقع YouTube في زمن قصير، لتوجه لسعد اتهامات عنيفة عن دفعه أموال للموقع من أجل زيادة عدد المشاهدات، وهو الأمر الذي لم يتم اثبات صحته خاصة أن رقم 300 مليون مشاهدة يصعب على اللجان الالكترونية تحقيقه.

2- اغتصاب وضرب فتاة

بعد ذلك ارتبط اسم سعد لمجرد بواحدة من أبشع التهم وهي "الاغتصاب والضرب" لفتاة بالولايات المتحدة، إذ أعلنت مصادر قانونية بأن سعد سيواجه عقوبة السجن إذا عاد مرة أخرى إلى أمريكا، وذلك حسب صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية التي أكدت أن لمجرد سبق اتهامه في قضية اغتصاب فتاة وضربها، ونقلت الصحيفة على لسان مصدر قانوني أن لمجرد كان قد دفع غرامة مالية منذ حوالي 6 سنوات، بعد أن أقامت الفتاة دعوى ضده، لكنه خرج بكفالة وقتها، ثم سافر خارج أمريكا عائدا إلى بلاده المغرب.

لم تقف أزمات سعد عند هذا الحد، فبعد أيام من طرح أغنية "أنا ماشي ساهل" إلا أن قطاع كبير من الجمهور الجزائري اتهمه بسرقة لحن مطربهم الراحل الشاب حسني والممثل في أغنية "أنا وصاحبي شفناه".

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4- خلاف سياسي

ومع طرح سعد لمجرد أغنية " غلطانة"، هاجمه الجزائريون مرة أخرى على السوشيال ميديا بسبب تصويره لأغنيته في الصحراء المغربية، لوجود خلافات ونزاعات حول هذه الصحراء بين كل من المغرب والجزائر.