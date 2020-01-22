صبري فواز لجمهوره: "ادعوا لخالد النبوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعم الفنان صبري فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صديقه الفنان خالد النبوي، الذي تعرض أمس لأزمة قلبية مفاجئة. وكتب: "ادعوا لخالد النبوي، ربنا يقومه بالسلامة"، وتفاعل عدد كبير من جمهور "فواز" مع المنشور. Advertisements وكان النبوي قد تعرض لأزمة قلبية أمس الثلاثاء، استلزمت نقله مستشفى القصر العيني الفرنساوي، ليقوم بتركيب دعامة فور دخوله. وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن حالته الصحية مستقرة الآن، بعدما تم نقله لغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

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