أشرف زكي ينفي شائعة وفاة خالد النبوي: حالته مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان أشرف زكي، خبر وفاة الفنان الكبير خالد النبوي، بعد تداول شائعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية للنبوي مستقرة، وهو حاليا بغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفي انتظار تحديد موعد خروجه من المستشفى بحسب الأطباء.

كان النبوي تعرض لأزمة قلبية أمس الثلاثاء، استلزمت نقله مستشفى القصر العيني الفرنساوي، ليقوم بتركيب دعامة فور دخوله.

وكشف "زكي"، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، تفاصيل حالة النبوي، وقال إنه لن يخضع لجراحة ثانية في القلب، مضيفًا: "كل اللي عمله دعامة ودي مبتاخدش 3 دقائق". وأكد: "هو كويس وبخير وفل وهيخرج النهارده أو بكره بالكتير ومفيش عملية تانية".