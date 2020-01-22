بعد 4 أسابيع من عرضه.. "الفلوس" يتجاوز 32 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الفلوس" 32 مليون جنيه، بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 32 مليون 981 ألف 299 جنيه. ويتنافس الفيلم مع "بيت ست"، "استدعاء ولي عمرو"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دفع رباعي". فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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