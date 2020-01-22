جمال عبدالناصر لخالد النبوي: "اللهم نقه مما يعانيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان جمال عبدالناصر، صورة للفنان خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، متمنيا له الشفاء. وعلق "عبدالناصر": "اللهم إشفه وعافه ونقه مما يعانيه ورده لأهله ولمحبيه سالما، سلامتك يا خالد ألف سلامة". وكان الفنان خالد النبوي، قد تعرض لأزمة قلبية أمس الثلاثاء، استلزمت نقله لمستشفى القصر العيني الفرنساوي، لإجراء عملية قسطرة بالقلب، واستقرت اليوم حالته الصحية بعد نقله لغرفة العناية المركزة.

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