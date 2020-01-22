تراند اليوم : مي العيدان تهاجم فنان مصري نشر صورته عاريًا مع زوجته وتصفه بوصف جارح



شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان، هجومًا حادًا وساخرًا، من الفنان المصري محمود العسيلي بسبب نشره صورة له مع زوجته من شهر العسل والتي كانت ترتدي فيها ملابس البحر "المايوه"، واصفه إياه بأنه "ليس رجلًا".

ونشرت الإعلامية الكويتية، صورة الفنان المصري مع زوجته والتي نشرها عبر حسابه قبل أيام، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا".‏

ودائمًا ما تثير الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بسبب انتقادها وهجومها على بعض الفنانين بطريقة جريئة، فيما لم يرد عليها الفنان محمود العسيلي، ووجه لها البعض انتقادات حادة مطالبين إياها بعدم التدخل في الحياة الخاصة للآخرين.



