تراند اليوم : "سيرين عبدالنور" ترد على تهديد بسبب رأيها في أحداث لبنان

دخلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في جدل مع أحد متابعيها بعد تعليقها على إصابة شابين لبنانيين في عينيهما إثر مشاركتهما في الاحتجاجات الأخيرة التي يشهدها لبنان.

وتوجه المتابع برد شديد اللهجة على تعليقها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلاً: "سيرين عبد النور خليكي بالتمثيل أنفع الك، ومن اليوم ورايح القي ان كان فيكي تلقي.. وهيدي الثورة ثورة شعب واللي متلك كتار ما بيعرفوا شو معنى ثورة".

وسارعت "سيرين" إلى الرد قائلة: "انت يللي بتعرف شو يعني ثورة ؟ بتعرف انو كل ام قلبها على ابنها ان كان من الثوار او من القوى الامنية بتعرف انو نحنا شعب واحد ضد الفساد والحرب والأذى ضد انو شب لبناني تطير عينو من قبل شب لبناني عم بنفذ اوامر لان مجبور وكمان عم يتعرض للعنف ؟ ودخلك عم تهددني؟".

وأعربت سيرين عن دعمها للمظاهرات المناهضة للقرارت الحكومية في لبنان، وظهرت فى قلب المظاهرات في الأيام الأولى من انطلاقها لتعلن دعمها الكامل للشعب اللبنانى. ونشر صديق لها صورة ومقطع فيديو أثناء مشاركتها بالمظاهرات.