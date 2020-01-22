مشكلات الأمير هاري وميغان ماركل تبدأ في كندا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - يبدو أنّ مشكلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الصحافيين، لم ولن تنتهي، وستضل الصحافة تلاحقهما في كل مكان. فبعد ساعات من وصول الأمير هاري إلى كندا، استعدادًا لبدء حياته الجديدة مع زوجته ميغان ماركل، وابنه الرضيع آرتشي، بدأت "مضايقات" الصحافيين لحياتهما الشخصية، التي هربت منها العائلة في بريطانيا.

ووفقًا لصحيفة "غارديان"، هدد محامو الزوجين بمقاضاة مصوري "الباباراتزي"، بسبب الصور التي التقطوها لميغان خلال تنزهها مع ابنها وكلابها الشخصية في حديقة.

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ونشر بعض الصحف البريطانية الثلاثاء، صور نزهة ميغان في حديقة عامة قرب غابة بمدينة فانكوفر الكندية، حاملة ابنها الرضيع مع كلبيها، بالإضافة إلى حارسين شخصيين.

وقال محامو هاري وميغان، إنّ الصور تم التقاطها من دون موافقة أو علم ميغان، وإنّ المصورين كانوا مختبئين بين الأشجار.

ولا تبدو أنّ ملاحقة الصحافيين ستتوقف بعد هجرة الزوجين عبر المحيط الأطلنطي إلى كندا، فقصتهما لا تزال تثير اهتمام الشارع البريطاني، وكذلك الصحف البريطانية.

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وكان حفيد ملكة بريطانيا، الأمير هاري، قد عبّر الاثنين، عن حزنه لاضطراره للتخلي عن واجباته الملكية، وحمّل الصحافيين، الذين "دنسوا حياته منذ ولادته"، على حدّ وصفه، مسؤولية اتخاذ هذا القرار.

وأشار هاري، في كلمته بمؤسسة سنتيبيل الخيرية، إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة خلال محاولتها الهرب من الباباراتزي، قائلًا إنه لم يملك خيارًا آخر سوى التنحّي خلال سعيه هو وزوجته ميغان ماركل، للبحث عن حياة هادئة.

ولكن يبدو أنّ الحياة الهادئة للزوجين لن تتوافر كما يشاءان على الاقل خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة.

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