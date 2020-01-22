خاص بالفيديو.. سيرين عبد النور وستيفاني صليبا: نمثل بلا أجر في هذه الحالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - جمع حفل إطلاق منصة «شاهد نت» بحلتها الجديدة، والذي أقيم قبل أيام في دبي، نجوم الفن والدراما من مختلف الدول العربية، في حفل جرت مراسمه في «أوبرا دبي».



وخلال الحفل، التقى «الخليج 365 نت» كل من المنتج جمال سنان، والفنانتين سيرين عبد النور وستيفاني صليبا، والذين أجابوا على سؤال «الخليج 365 نت»، حول ما إذا كان من الممكن أن يتم استغلال الجلسة التي جمعت نجمات الدراما اللبنانية قبل عدة أشهر، في أن يجتمعن في عمل فني واحد من إنتاج شركة «إيغل فيلمز» المملوكة لجمال سنان، أم لا.



وكانت الفنانة ماغي بو غصن، زوجة المنتج جمال سنان، أقامت مأدبة عشاء، خلال شهر يونيو\ حزيران الماضي، وجمعت خلالها كل من: «نادين نجيم، سيرين عبد النور، ستيفاني صليبا، جيسي عبدو، داليدا خليل، كارين رزق الله، ورد الخال، نادين الراسي، وندى أبو فرحات»، وكانت بمثابة إعلان رسمي عن انتهاء الخلافات بين سيرين عبد النور ونادين نجيم بعد سنوات من الخلاف بينهما.



فهل يمكن أن نرى تجمعاً لكل هؤلاء النجمات في عمل درامي واحد؟







جمال سنان أجاب على هذا السؤال قائلاً: "لم لا؟ إن شاء الله بتصير"، قبل أن يستدرك ضاحكاً ويقول: "لكن المنتج سيتعب -مادياً- للغاية"، لتلتقط سيرين عبد النور أطراف الحديث وتقول: "أنا مستعدة في هذه الحالة أن أعمل بلا أجر، لأن المنتج سيصبح لديه وجع، مادي، لذا فأنا مستعدة للعمل بلا أجر، لكن الموضوع له جانب آخر وهو الفكرة، أو القصة التي يمكن أن تجمع كل هؤلاء النجمات في عمل واحد".

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ستيفاني صليبا: أمثل بلا أجر أنا أيضاً!









ستيفاني صليبا رحبت بالفكرة هي الأخرى، حيث قالت: "لم لا؟"، وضربت مثالاً بمسلسل مصري يتم عرضه قريباً هو «نمره اتنين»، والذي يجمع عدداً من نجوم الدراما مثل: «نيللي كريم، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، عادل كرم، شيرين رضا، أحمد مالك، وغيرهم».



كذلك صرحت ستيفاني بأنها لا تمانع في العمل بلا أجر في هذه الحالة قائلة: "أنا كمان بضم صوتي لصوت سيرين، وبشتغل بلا أجر ،لأن مسلسلاً مثل هذا سوف يضم خبرات وجماهيرية كل النجمات في عمل واحد، ومن الممكن أن تنتج هذه الفكرة عن مسلسل تاريخي قوي".