بالصورة: حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

نشر أحد حسابات معجبي الفنانة حلا الترك على “إنستغرام” صورة غير مسبوقة لها لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيها مرتدية فستاناً بدا أنه جريء حيث تمت تغطية منطقة الصدر برسم قلب كبير. وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها المرة الأولى التي ترتدي فيها الفنانة الشابة مثل هذه الملابس. ورأى آخرون أنها ما زالت طفلة وأن اختيار الملابس يرتبط بالحرية الشخصية.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على حلا في وقت سابق بعدما استعاد عدد من الحسابات فيديو ظهرت فيه وهي تشارك في مناسبة عامة وتقوم بالتقاط صور السيلفي لنفسها.

وطلبت منها إحدى المعجبات أن تسمح لها بالتقاط الصور معها إلا أنها أحرجتها وفاجأتها بالرفض من دون أي تردد قائلة: “لا ما أقدر”.

وعلى إثر ذلك تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها باتت بفعل الشهرة تظهر التكبر والغرور.

ويذكر أن حلا أشعلت تطبيق الصور والفيديوهات في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة لها بإطلالة يومية عادية حيث سروالاً أسود ضيقاً ونسقته مع سترة من الجلد وحققت أكثر من 132 ألف إعجاب.