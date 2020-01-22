بالفيديو: للمرة الأولى يعقوب الفرحان يكشف كيف عاش حالة الفقر الشديد مع ليلى اسكندر

كشف الفنان السعودي يعقوب الفرحان حقائق صادمة عن حياته مع الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر. وجاء هذا خلال استضافته في برنامج “الدنيا علمتني” الذي يعرض على شاشة MBC.

وقال إن المنتجين قاطعوه في إحدى المراحل وإنه كان وزوجته يجمعان قطع العملة المعدنية من أجل شراء ما يحتاجان إليه في حياتهما اليومية.

ولفت إلى أن هذا لم ينعكس سلباً على علاقتهما وأن ليلى لم تتخل عنه حيث كانت تؤكد وتردد أنه سيصبح نجماً.

وقال إنها نورت حياته وأن ابنهما يوسف هو ثمرة حبهما. وخلال الحلقة نفسها تطرق الفرحان إلى بدايات علاقته بالفنانة وعلق: “في 2012 قمن بأول دور بطولة في عمل خليجي تم تصويره في الامارات. وكانت ليلى ضيفة شرف” وأشار إلى أنهما لم يلتقيا أثناء التصوير إلا مصادفة.

وأضاف: “سافرنا الى سويسرا لمتابعة أعمال التصوير والتقينا وقمنا بجولة في ذلك البلد لمدة 20 ساعة. وحين عدنا على متن القطار نامت على كتفي وكنت أنظر إليها وأقول إنه أجمل وجه رأيته في حياتي”.