يسرا: أبويا ضربني بعد أول بوسة مع حسين فهمي.. وعشت 3 شهور في رعب لاعتقادي إصابتي بسرطان الدم -فيديو

تحدثت الفنانة يسرا، عن مسيرتها الفنية وبداياتها، مشيرة إلى أن والدها كان يرفض فكرة التمثيل، حيث إنهما اختلفا كثيرًا مما دفعه للركض خلفها بالسكين لرفضه دخولها المجال. وقالت يسرا خلال تصريحات تليفزيونية: “أنا شخصيًا الدنيا علمتني حاجات كتير، خاصة في بداية مشواري الفني اللي كان رافضه والدي نهائي، لدرجة إنه جري ورايا بسكينة وكان بيجي معايا التصوير”. وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها، قالت: “شاركت فى فيلم ألف بوسة وبوسة مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز، طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض”، مستطردة: “اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدى”.

وأضافت: “عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم”. وأردفت: “بس اتعلمت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني”. كما بكت الفنانة يسرا أثناء حديثها عن الراحلة والدتها، قائلة: “أتمني العمر يرجع تاني ولو ساعة علشان أوفيها حقها، ومهما حاولت أوفيها حقها فلن أستطيع أن أوفيها حقها”. وكشفت يسرا أنها تعرضت لأزمة غيّرت مجرى حياتها، على حد وصفها، موضحة أنها في إحدى السنوات كانت في أقوى مراحل شهرتها ونجاحها كممثلة، واكتشفت وقتها إبان إجرائها لفحوصات طبية دورية، أنه قد تكون أصيبت بسرطان في الدم.

وتابعت: “الدكتور اكتشف إني ممكن يكون عندي سرطان في الدم قولت لهم إنتوا متأكدين قالولي آه، عشت 3 شهور في الخوف والرعب إنه ممكن يكون عندي لوكيميا، ومقولتش لأي مخلوق ولا لأمي، لأني خوفت عليها يجرالها حاجة.. مكنتش وقتها بعمل حاجة في الدنيا غير إني افكر لو فعلا البني آدم عرف هيموت امتى يلحق يعمل ايه؟!!”. وأشارت: “وكمان إننا نبص للنعم لأننا واخدين نعمة الصحة عادي والأهل برضو عادي.. أنا مثلا فقدت أمي مؤخرا ودلوقت بتمنى العمر يرجع تاني عشان أقدر أوفّي حقها مع إني مهما عملت مش هقدر.. فلازم نكون متسامحين، نكون بندي من غير ما نستنى مقابل، صدقوني بعد ما فقدتها حسيت إني تايهة ومليش لازمة في الدنيا.. ترجع بس ساعة واحدة، ياريتها ترجع وتزعقلي وتضربني وتعمل اللي هي عاوزاه وهبقا مبسوطة جدا”. يذكر أن يسرا من المقرر أن تبدأ تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “دهب عيرة”، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، حيث تدور أحداثه في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجآت من خلال تتابع الأحداث.