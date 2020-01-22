تحدثت الفنانة الباكستانية الأصل زارا البلوشي عن أخر أعمالها الفنية وتفاصيل عن حياتها الشخصية في لقاء تلفزيوني مع قناة الإمارات. وأوضحت البلوشي أنها تتعرض للتنمر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جنسيتها الباكستانية. كما كشفت البلوشي عن سبب انفصالها عن زوجها المخرج السعودي “سمير عارف” تعرف على التفاصيل من تصريحاتها في المقطع التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر زارا البلوشي: لهذا السبب انفصلت عن زوجي.. وأواجه تنمر بسبب جنسيتي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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