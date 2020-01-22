تطورات جديدة في محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب.. والقضاء الفرنسي يصدر ضده هذا القرار

قررت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، إحالة الفنان المغربي سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف، بسبب التهمة الموجهة إليه حول اغتصاب الشابة الفرنسية ”لورا بريول“.

وحسب موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي، فأن المحكمة ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، معيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى شهر أكتوبر 2016 حين اتهمته شابة فرنسية بالاغتصاب والاعتداء الجسدي، ليتم توقيفه لشهور، ثم يتم إطلاق سراحه شهر أبريل 2017 مع إبقاء سوار إلكتروني في معصمه. فيما سمح القضاء الفرنسي في آخر جلسة باستئناف سهرات النجم المغربي، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت.