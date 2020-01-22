فن ومشاهير

علي ربيع يهنأ نجوم لص بغداد على نجاحه

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هنأ الفنان علي ربيع نجوم فيلم لص بغداد على نجاحه عبر نشره مجموعة صور له مع بعض ابطال العمل على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقال " مبروك اصدقائي الجامدين فيلم جامد ومجهود كبير ربنا يكتبلكو النجاح ". 

 

 

نشر علي مجموعة صور له من العرض الخاص للفيلم مع كل من

محمد إمام، مصطفى خاطر، اوس اوس، محمد عبد الرحمن ( توتا ). 

 

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يشار أن العرض الخاص لفيلم لص بغداد أقيم أمس في أحدى دور العرض بالتجمع الخامس وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام. الفيلم من بطولة محمد إمام، امينة

خليل، ياسمين رئيس.

 

الجدير بالذكر إن على ربيع يستعد لتصوير مسلسله الجديد وصل أمانة ليعرض في السباق الرمضاني القادم، المسلسل من بطولة مصطفى خاطر، من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر ومن إخراج معتز التوني. كذلك يواصل تصويره لفيلم الخطة العامية وهي من بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن ( توتا ) ومن تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم كنز والإخراج ايضًا لمعتز التوني.

 

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