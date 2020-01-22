هنأ الفنان علي ربيع نجوم فيلم لص بغداد على نجاحه عبر نشره مجموعة صور له مع بعض ابطال العمل على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقال " مبروك اصدقائي الجامدين فيلم جامد ومجهود كبير ربنا يكتبلكو النجاح ".
نشر علي مجموعة صور له من العرض الخاص للفيلم مع كل منمحمد إمام، مصطفى خاطر، اوس اوس، محمد عبد الرحمن ( توتا ).
يشار أن العرض الخاص لفيلم لص بغداد أقيم أمس في أحدى دور العرض بالتجمع الخامس وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام. الفيلم من بطولة محمد إمام، امينةخليل، ياسمين رئيس.
الجدير بالذكر إن على ربيع يستعد لتصوير مسلسله الجديد وصل أمانة ليعرض في السباق الرمضاني القادم، المسلسل من بطولة مصطفى خاطر، من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر ومن إخراج معتز التوني. كذلك يواصل تصويره لفيلم الخطة العامية وهي من بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن ( توتا ) ومن تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم كنز والإخراج ايضًا لمعتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع يهنأ نجوم لص بغداد على نجاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.