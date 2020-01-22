مامي كوسا تحظى بنصيبها من الشهرة في العام الجديد

حظى كليب " مامي كوسا " بشهرة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أطلاقه في بداية العام الجديد حتى وصلت نسبة مشاهدته ل30 مليون مشاهدة، ووصلت المشاهدات على موقع اليوتيوب إلي أكثر من 5 مليون مشاهدة بعد طرحه بعشرين يوم فقط ومازال كليب مامي كوسا الأكثر رواجًا على المواقع.
كما تفاعل معه مستخدمي تطبيق تيك توك الشهير عبر تحديمامي كوسا واستخدموا كلمات الأغنية لصنع فيديوهاتهم الخاصة ويعد مقطع أحمد سعد " غالي غالي غالي ناس همها تعيش في الغالي " ومقطع إسلام كنكا " اركب البدال لانشك مش شغال " بأنهم أكثر المقاطع المستخدمه عن طريق تمثيل مشاهد تعكس طبيعة الأشخاص المنشغلون بالمظاهر الخادعة و الاختباء وراءها.
أوضح محمد شاعر الشريك المؤسس في ذا بيسمنت ريكوردز إن مامي كوسا هي تجربة فريدة بالنسبة لهم بالأخص بعد دمج الموسيقى الاتينية مع الموسيقى الشرقية، كذلك أرجع الفضل في نجاح الأغنية لورشة العمل. صرح ايضًا إن الفنان حسن الشافعي سيقدم الفترة القادمة أكثر من عمل مع مغني أو أكثر وستشهد الكليبات تنوع شديد في الموسيقى.
يذكر أن محمد الشاعر وعد جمهور الشافعي بعدم غيابه عن الساحة الفنية لفترات طويلة وأكد على وجود الكثير من المفاجآت الفترة القادمة.
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