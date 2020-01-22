لليوم الثاني نيكول سابا تتصدر جوجل بسبب صورة الأسد

تصدَّرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا محرك البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي، لإثارتها الجدل بسبب صورة نشرتها أمس لحيوان الأسد وزوجته والتي تحمل في طياتها إيحاءات جنسية وتوقع البعض أنها تريد أن تخبر الجمهور من خلالها أنها "حامل" في طفلها الثاني من زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، ولكن حذفتها بعد موجة هجوم حادة وخرجت بنهاية اليوم بفيديو بثته على صفحتها بموقع تبادل الصور "إنستجرام" لتكذب شائعة حملها.

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وهاجمت كل من تداول تلك الشائعة ووصفتهم بالمعقدين والمكبوتين، مؤكدة أنها متصالحة

مع الحياة ومتصالحة مع زوجها لأنه هو من يعرفها بشكل جيد ويعرف كيف تفكر ويتفهم نفسيتها ويدرك طريقتها في التعامل.

وكانت حكاية زواج نيكول سابا ويوسف الخال مثل "حواديت" الماضي فالعاشقان عاشا قصة حب طويلة بكل مراحلها من بداية اللقاء وحتى الفراق على مدار عشر سنوات، وبعد أن افترقا لمدة 6 سنوات من2002 لـ 2008وحينها قام الخال بإعلان خطوبته على فتاة أخرى مما جعل نيكول تشعر بخيبة الأمل والفقد.

وتذوقا الثنائي مرارة البعد والجفاء وتأكدان خلال تلك الفترة أنهم لا يستطيعا أن يستكملا طريق الحياة بدون بعضهما وفي أحد الحفلات التي جمعتهم سويًّا قام يوسف باحتضان نيكول وقفز بها في حمام السباحة وطلب منها الزواج، وتوجت أخيرًا قصة المحبين بالزواج عام 2011 وأثمر عن فتاة تحمل نفس اسم والدتها "نيكول".

وفي حفل زفافهما تعرضت نيكول لموقف إنساني صعب حيث تعرض والدها لغيبوبة، أسفرت عن دخوله المستشفى، مما دفع العروسين للركوض إليه بملابس الزفاف.

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وتحرص سابا بشكل دائم على مشاركة الجمهور بجلسات التصوير الخاصة بها هي وزوجها، بجانب صورها الخاصة التي كثيرًا ما تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وإليكم بعضًا منها: