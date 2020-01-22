عبَّرت الفنانة السورية كندة حنا عن مدى اعتزازها وتقديرها للفنان خالد النبوي وقامت بمؤازرته في شدَّته عبر نشرها صورة معه على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقالت "صورة مع النجم الغالي على قلبي كتير الله يحميك".
شارك كندة الكثير من الجمهور في دعمها لخالد النبويفوصل عدد الإعجاب بكلماتها لأكثر من 40 ألف إعجاب بالإضافة للكثير من التعليقات التي تمنَّت له الشفاء العاجل بعد إجراءه لقسطرة قلبية أمس.
دعم عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي لخالد النبوي في أزمته الصحية عبر حساباتهمالرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين الداعين له بالشفاء كان الفنان حمدي المرغني، الفنانة مها أحمد وغيرهم الكثير من نجوم الفن.
الجدير بالذكر أن كندة حنا شاركت خالد النبوي مسلسل ممالك النار وقدَّمت شخصية حبيبة طومان باي. تلقى مسلسل ممالك النار إشادات الجمهور العربي، العمل من بطولة نادين تحسين بك، رشيد عساف، عبدالمنعم عمايري وغيرهم الكثير من نجوم الفن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة حنا لخالد النبوي: الله يحميك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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