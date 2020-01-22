حمدي المرغني لخالد النبوي: تدوم الضحكة على وشك

تمنى الفنان حمدي المرغني الشفاء العاجل لخالد النبوي ودعا له بالسلامة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا " ألف سلامة عليك ويارب الضحكة تدوم على وشك وربنا يشفيك ويطمن أهلك وحبايبك وجمهورك عليك".
تلقى حمدي المرغني الكثير من التعليقات الإيجابية التي دعت بتمام الشفاءلخالد النبوي فلقد حصل منشوره على أكثر من 25 ألف إعجاب من جمهوره ومحبي خالد النبوي.
تمني عدد كبير من فناني مصر الشفاء العاجل لخالد النبوي بعد إجرائه لقسطرة قلبية أمس وتواجده حاليًا في مستشفى قصر عينالفرنساوي.
الجدير بالذكر أن أحدث ما قدمه حمدي المرغني كان مشاركته لأيمي سمير غانم في مسلسل سوبر ميرو، كذلك من المنتظر عرض فيلم ديدو خلال العام الجاري وهو من بطولة كريم فهمي، شيكو، بيومي فؤاد وغيرهم الكثير من نجوم الفن، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن مجموعة شباب يحاولون سرقة عالم ثري ولكن الأخير يكتشف الأمر ويحولهم لعقلة أصبع.
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