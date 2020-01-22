وسام حنا لـ حسان دياب: مفكر حالو المخلص المنتظر

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة، علّق الممثل اللبناني ​وسام حنا​ على بيان رئيس الحكومة حسان دياب، مشيراً الى أن كلامه لم يعبّر عن تطلعات الناس في الشارع، ومعتبراً أنها حكومة الفشل.

وكتب حنا في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "يا رب اعطيني ثقة حسان دياب عم يحكي مفكر حالو المخلص المنتظر عم يحكي و لا كأنوا في ثورة و بلد خربان و ناس ما بدها ياه يا عيب الشوم يلي استحوا ماتوا وحياة عيونك يا حسان صدقني ما حدا بدو يشوفك او يسمع بيانك . على الأكيد بدنا نشوف الناس يلي بالطرقات لانو هني لبنان.. حكومة الفشل".

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