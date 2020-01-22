منى فاروق تغني "يوم تلات" بعد شفائها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ مقطع فيديو لها من السيارة مع صديقتها، يظهر غنائهما اغنية "​يوم تلات​" للفنان المصري عمرو دياب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الفيديو بعد تخطيها وعكتها الصحية.

الجدير ذكره ان منى فاروق كانت قد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية خلال زيارتها للأردن، ما ادى الى دخولها المستشفى مرتين، وقد اعلنت عن ذلك شقيقتها على حسابها الخاص قائة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا.. ادعولها بالشفاء.. لله يشفيها ويبعد عنها كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

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