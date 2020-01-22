من يحارب مراد يلدريم؟

ميرنا وليد - بيروت - حُظر وسم مسلسل "رامو" للنجم التركي ​مراد يلدريم​ على احد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بينما بقي مرئيا في خارجها وبازدياد لافت.

وعلّق مراد على هذا الأمر كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ليلة أمس حصل شيء مثير جداً للاهتمام! تم حظر هاشتاغ رامو، في حين ثبت من خارج البلاد ان الهاشتاغ في ارتفاع داخل تركيا، الا انه تم منع و حظر ظهور ذلك من داخل تركيا ! أنا مدين لمشاهدينا الذين جعلونا ننال المتربة 1 في الريتينغ".

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