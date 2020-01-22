هدى المفتي تكشف عن طبيعة علاقتها بمحمد الشرنوبي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ​هدى المفتي​ عن علاقتها بالفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ الذي اعتبرته كأخيها، مشيرة الى ان الجمهور يريد مشاهدتهما سويا في عمل تمثيلي، ويترجم ذلك حاليا من خلال مسلسل "​بنات ثانوي​" اللذين يشاركان به.

وعن المسلسل قالت المفتي اثناء حلولها ضيفة في برنامج "إصحي بإنرجي"، الذي تقدمه زهرة رامي على راديو "إنرجي 92.1": "دوري في بنات ثانوي مختلف تماما وانا كان عندي طاقة وده كان الدور المثالي لتفريغ الطاقة الإيجابية في مكان صحيح.. معنديش أي موانع في التغيير في شكلي من أجل دور هادف ولو طلبوا مني اتخن ٢٠ كيلو علشان دور هعمل ده".

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