تراند اليوم : خروج صوت من مؤخرة إعلامية شهيرة يضعها في موقف محرج على الهواء

تعرضت إعلامية شهيرة إلى موقف محرج للغاية، أثناء تقديم برنامجها على الهواء مباشرة، إذ خرج صوت من مؤخرتها سمعه الجمهور، ما أثار موجة جدل ودهشة بين الجميع.الفيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلامية العالمية ويندي ويليامز، أثناء تقديم حلقة برنامجها The Wendy Williams Show، حيث بدت الإعلامية في وضعية جلوس مثيرة وغير طبيعية، ليسمع المشاهدين صوت الريح الذي خرج من مؤخرتها بشكل مقزز.وجزم الكثيرون من النشطاء على مواقع التواصل، بأنه صدرت من مؤخرتها رائحة كريهة مباشرة على الهواء.
وظهرت ويليامز في الفيديو وهي تتحدث عن لاعب كرة القدم الأميركية “أوديل بيكهام جونيور”، وبدت وهي تجلس بشكل غريب، ومن ثم سمع الجمهور صوت الريح الصادر من مؤخرتها.
وتسبب الفيديو في إحراج كبير للإعلامية خاصة بعد تداوله بين الجمهور على السوشيال ميديا، لكنها لم تخرج للتعليق على الأمر بالنفي أو الإيجاب والاعتذار.