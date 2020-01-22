تراند اليوم : محاولة قتل فنانة مصرية على يد والدها داخل لوكيشن التصوير بسبب«مشهد ساخن»

تعرضت فنانة مصرية شهيرة، إلى محاولة قتل من والدها بعد أن طاردها بالسكين، كما تهجم عليها داخل لوكيشن التصوير واعتدى عليها بعد تصويرها مشهد ساخن عبارة عن قبلة حارة.

التفاصيل الكاملة ترويها بطلتها الفنانة المصرية الشهيرة “يسرا”، والتي كشفت عن رفض والدها خوضها مجال التمثيل، مؤكدة أنه كاد أن يقتلها بسبب إلحاحها عليه لخوض غمار التجربة الفنية.

يسرا تعرضت كذلك للضرب المبرح على يد والدها الذي اقتحم لوكيشن التصوير، واعتدى عليها بعد أداء مشهد يحتوي على قبلة ساخنة مع الفنان حسين فهمي.

وقالت يسرا خلال تصريحات تليفزيونية في أحد البرامج على قناة “إم بي سي”: “أنا شخصيًا الدنيا علمتني حاجات كتير، خاصة في بداية مشواري الفني اللي كان رافضه والدي نهائي، لدرجة إنه جري ورايا بسكينة وكان بيجي معايا التصوير”.

وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها، قالت: “شاركت فى فيلم ألف بوسة وبوسة مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز، طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض”، مستطردة: “اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدى”.

وأضافت: “عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم”، مختتمة: “بس اتعملت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني”.

وأظهرت يسرا تأثرها الشديد بوفاة والدتها، لتغلبها دموعها التي لم تتمالكها على الهواء، متمنية عودة الزمن لتكون في أحضان أمها.