نادين نجيم توضح حقيقة اقتباس مسلسلها "2020" من مسلسل "عزيزة" التركي

كشفت الممثلة نادين نجيم، عن تفاصيل دورها في مسلسل "2020" الذي سيعرض في رمضان المقبل ويجمعها بالممثل قصي خولي، مؤكّدة أنّ المسلسل ليس مستوحىً من مسلسل "عزيزة" التركي لبورا غولوسوي، والذي أوقف الشهر الماضي في تركيا لعدم تحقيقه نسبة جيدة في الرايتنغ، رغم الإشادات التي حظي بها من النقّاد.

وأكّدت نادين أنّ المسلسل قصّة جديدة، وأنّها ستلعب دور النقيب سما، وهي ضابطة في الشرطة، في دور ليس بعيداً عن دور النائبة الذي لعبته في مسلسل "خمسة ونص" الذي لعبت دور البطولة فيه في رمضان الماضي.

نادين نشرت صورة لها من كواليس التصوير الذي انطلق يوم أمس وكتبت "نهاركم حلو اول شي أتمنى الأيام يلي جابي تكون رواق و سلام وخير علينا كلنا ان شاء الله وادعولنا بالتوفيق".

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وكشفت عن بدء تصوير المسلسل نافية أن يكون مقتبساً وكتبت "بلشنا تصوير وعم نحاول قدر المستطاع نكون إيجابيين ومتفائلين و يارب العمل يعجبكم. أما بالنسبة لقصة العمل الأخبار المتداولة غير صحيحة العمل ما اله اي علاقة بمسلسل عزيزة".

وتابعت نادين " مسلسل ٢٠٢٠ قصة جديدة تدور حول احداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القل".

وعن دورها قالت "ما بدي احكي كتير عن دوري بترك التعليق الكم لما ينعرض المسلسل" وختمت بهاشتاغ "النقيب سما".