"سر" يحقق نجاحاً واسعاً في أسبوعه الأول

يحقق مسلسل "سر" من إنتاج "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان نجاحاً واسعاً منذ الأسبوع الأول من عرضه على شاشة MBC4، إذ دخل قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (تريند) على موقع "تويتر" وتصدرها في عدد من الدول العربية، إضافة الى دخوله لائحة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد".



وتدور أحداث "سر" حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ضمن دراما مشوّقة عربية من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

وأكد المنتج سامح مجدي أن نجاح العمل ثمرة جماعية لجميع أفراد أسرته، مضيفاً ان الحلقات المقبلة ستحمل المزيد من التشويق والمتعة للمشاهدين الذين حرص صنّاع "سر" على احترام اذواقهم بتقديم دراما لائقة وعالية المستوى.

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ويضم المسلسل مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم...

ويُعرض مسلسل "سر" على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.