محامي مسلسل "بابل" لـ خالد أرغنش يفجّر مفاجأة: هذا عدد الشكاوى التي تلقّيناها

أكّد محامي شركة القمر التركية للإنتاج الفني، المنتجة لمسلسل "بابل" للنجم خالد أرغنش، أنّ الشركة لم تتلقّ أي شكوى قضائية ضد المسلسل لغاية الآن، في تصريح مفاجىء، ومخالف تماماً لتصريح هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التركية.

وقال المحامي في بيان له "المسلسل عبارة عن قصة حياة أكاديمي يزعم أنّه تلقى رشوة ، ليست هناك أي مقاصد أخرى من المسلسل أو رسائل مدسوسة".

ويأتي ردّ الشركة بعد الاتهامات التي طالت المسلسل عقب عرض الحلقة الأولى، إذ تلقّت هيئة الرقابة RTÜKآلاف الشكاوى من قبل مواطنين اعتبروا أنّ المسلسل يحمل الكثير من الرسائل الخطيرة.

ابطال مسلسل بابل

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وقال موظّفو مكتب الرّقابة، أنّ هاتف المكتب لم يتوقّف عن الرنين طوال فترة عرض الحلقة الأولى، وأنّ اتهامات خطيرة وجّهت للمسلسل تجري حالياً دراستها لاتّخاذ القرار المناسب.

وتدور أحداث "بابل"، الذي يعرض على قناة ستار التركية، حول حياة عرفان، الذي يلعب دوره أرغنش، وهو أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل، وما عايشه بعد فصله من العمل بشكل تعسفي، في أعقاب الحملة القمعية التي قامت بها السلطات بعد انقلاب 2016.

وتطرق المسلسل، الذي عرضت أولى حلقاته بحسب صحيفة "زمان" التركية، إلى ما تسبّبت فيه الحملة القمعيّة من كوارث إنسانيّة، من خلال تسليط الضوء على الأستاذ الأكاديمي الذي فقد عمله ولم يعد قادرا على علاج نجله البالغ من العمر 7 سنوات، دنيز، المصاب بمرض خطير.

وبعد إذاعة أولى حلقات المسلسل لاقى إعجاباً وإشادة واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا في تركيا، رغم الشكاوى التي وصلت عنه إلى هيئة الرقابة.