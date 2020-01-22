رانيا يوسف بالفيديو: أحب أن ارتداء ملابس ملفتة للنظر وأسرتي تحترم خياراتي

كشفت الفنانة رانيا يوسف وقالت أثناء لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنّها تتعمّد اختيار الملابس الملفتة حتى تلفت الأنظار عندما تدخل إلى مكان عام وقالت "بحب أختار اللي يليق عليا ويعجبني والمُلفت، وبحب أدخل الأماكن الناس تبص علي وتلتفت لوجودي."

واستعادت رانيا الضجة التي تلت ظهورها بالفستان المكشوف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت إنّها لم تتأثر بها، لأنها نشأت داخل اسرة متفتحة ولم يسبق أن فرض عليها أحد اختيارات الزي، واعتبرت لفت الأنظار جزء من عملها كفنانة ويحدث في هوليوود.

رانيا تحدثت عن أسرار حياتها الشخصية الخاصة بزواجها الأول من المنتج محمد مختار، وقالت رانيا إنها تعرضت لمساومة من قبل طليقها للتنازل عن قضايا النفقة والمدارس للبنات، مقابل منح الباسبور الإنجليزي لابنتيها، ولكنها رفضت ذلك وحصلت على حكم نفقة 5 آلاف جنيه لكل بنت.

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وأضافت أن الميزة في تجربة زواجها الأولى منه هو وجود ابنتيها ياسمين ونانسي، وأسوأ شيء في تلك العلاقة هو ضياع أجمل سنين عمرها.

وأكدت أن علاقتها بوالد ابنتيها مقطوعة منذ عشر سنوات بناء على رغبته، وهو لم يلجأ لرؤية ابنتيه إلا مرة أو اثنتين طوال هذه الفترة.

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